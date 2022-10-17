Франция

Фахівець залишився задоволений грою парижан.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє прокоментував перемогу над Марселем у рамках Ле Класіко з рахунком 1:0.

"Обидві команди багато атакували, були активними від першої до останньої хвилини основного часу.. Ми добре увійшли до гри, у нас були цікаві моменти, але не змогли їх усі реалізувати.

Пізніше футболісти Марселя завдали нам клопоту, було важко коли ми грали нижнім блоком, але я знав, що доведеться помучитися.

Загалом гра моєї команди мені дуже сподобалася. Шкода, що ми виграли лише з рахунком 1:0. Могли забити більше. Але, гадаю, наша перемога заслужена", — сказав фахівець.

Переможний гол від Неймара в кінці першого тайму можна побачити в огляді Ле Класіко на Football.ua.