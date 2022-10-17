Франция

Дивіться огляд гри Ліги 1 на Football.ua.

Класичне протистояння напередодні мало місце також і в рамках французької "елітної" першості, де зустрічались Парі Сен-Жермен та Марсель.

Гра для обидвох команд у підсумку виявилась дуже складною, проте сповненою великою кількістю гольових моментів із обох боків.

Господарі поля наприкінці першого тайму зуміли перетворити власну незначну перевагу на черговий забитий м’яч бразильця Неймара, а вже в середині другого тайму Марсель залишився в меншості через вилучення захисника Жиго, який з’явився на поле якраз за кілька хвилин до пропущеного м’яча.

Однак реалізувати перевагу за кількістю виконавців на футбольному полі ПСЖ так і не зумів.

Огляд матчу:

ПСЖ — Марсель 1:0

Гол: Неймар 45+2.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос, Данілу (Мукієле, 25), Бернат — Фабіан, Верратті, Вітінья — Неймар (Солер, 88), Мессі (Сарабія, 79), Мбаппе.

Марсель: Пау Лопес — Мбемба, Баї (Жиго, 44), Балерді — Клос, Ронжье, Верету (Гує, 79), Тавареш (Каборе, 71) — Гендузі, Аріт (Ундер, 71) — Алексіс Санчес (Дьєнг, 79).

Попередження: Маркіньос.

Вилучення: Жиго, 72.

Джерело: MEGOGO.