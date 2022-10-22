Франция

Завершився поєдинок чемпіонату Франції.

Парі Сен-Жермен в рамках поєдинку дванадцятого туру чемпіонату Франції грав на виїзді проти Аяччо.

Діючий переможець Ліги 1 відкрив рахунок в середині першої половини гри зусиллями Кіліана Мбаппе. Аяччо доволі довго тримався у грі, проте Мессі та Мбаппе у кінцівці зняли усі питання.

Аяччо — ПСЖ 0:3

Голи: Мбаппе, 24, 82, Мессі, 78

Аяччо: Леруа — Авінель, Гонсалес, Коне (Діалло, 74), Белаілі (Мангані, 83) — Кутадер, Маркетті, Юссуф, Баяла (Нурі, 57) — Муссіті-Око (Амума, 57), Ель-Ідріссі (Баррето, 74).

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос (Бітшіабу, 83), Мукіеле, Бернат — Верратті, Саншеш (Вітінья, 62), Фабіан Руїс (Заір-Емері, 83) — Солер (Сарабія, 71), Мессі, Мбаппе (Екітіке, 83).