Франция

Дивіться огляд гри Ліги 1 на Football.ua.

Помітну вболівальницьку увагу зосереджував на собі матч дванадцятого туру французької Ліги 1 поміж Ліллем та Монако, оскільки команди були сусідами в турнірній таблиці з незначною перевагою "монегасків" за здобутими очками.

Однак господарям, незважаючи на це, удалось оформити гольовий зачин для цієї гри посеред першого тайму, після чого вони розписали бойову мирову з суперниками ще до завершення першої половини гри.

Монако виправилось на початку другого тайму, забивши третій гол, проте по амбіціях Лілля це не завдало удару. "Доги" двічі за короткий відтинок часу сходили до результативних наступів, забезпечивши собі видовищну перемогу.

Огляд матчу:

Лілль — Монако 4:3

Голи: Александро, 22, Кабелла, 39, 62, Бамба, 71 — Кайо, 34, Дісасі, 44, 53

Лілль: Шевальє — Джало, Александро, Діакіте, Ісмаїлі — Гомеш — Бамба, Кабелла (Байо, 90), Гомес (Балеба, 82), Уна (Веа, 66) — Девід.

Монако: Нюбель — Вандерсон, Бадьяшиль, Дісасі, Кайо — Діатта (Якобс, 82), Матазо (Жан Лукас, 82), Фофана, Головін — Бен Єддер, Емболо (Фолланд, 77).

Попередження: Бамба — Матазо, Бадьяшиль.