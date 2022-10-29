Франция

Парижани продовжують лідирувати у чемпіонаті.

У рамках 13 раунду французької Ліги 1 ПСЖ на власному полі приймав Труа.

Гості, які були явними аутсайдерами матчу, забили першими вже не третій хвилині. Роні Лопеш віддав на Бальде, який і відкрив рахунок. Але ще у першому таймі Солер допоміг ПСЖ відігратись.

Другий тайм розпочався знову з голу Труа. І знову Бальде скористався помилками захисників господарів і прошив Доннарумму.

Проте ПСЖ не мав втрачати очки у цій грі. Тріо Мессі — Неймар — Мбаппе зробили свою справу на відмінно, і кожен з гравців забив по голу. Палаверса скоротив рахунок до 4:3, але цього було замало.

ПСЖ - Труа 4:3

Голи: Солер, 24, Мессі, 55, Неймар, 62, Мбаппе, 76 — Бальде, 3, 52, Палаверса, 88

ПСЖ: Доннарумма — Мукіеле, Кімпембе (Маркіньош, 59), Рамос, Бернат (Мендеш, 85) — Вітінья (Руїс, 59), Верратті (Сарабія, 85), Солер, Мессі, Неймар — Мбаппе.

Труа: Галло — Конте (Лярусі, 72), Сальм'є, Палмер-Браун, Просо, Т. Бальде (Ріпар, 72) — Одобер (Палаверса, 81), Чавалерін (Дінгом, 88), Н'Гессан (Угбо, 81), Роні — Бальде.

Попередження: Просо, Галло, Роні.