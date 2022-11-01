Франция

У свою чергу французький клуб запропонує нову угоду 35-річному футболісту.

Ліонель Мессі щасливий у ПСЖ, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, аргентинець задоволений проектом клубу, йому подобається атмосфера у чемпіонаті. Крім того, у Мессі дуже добрі стосунки з тренером Крістофом Галтьє.

ПСЖ намагатиметься зберегти Мессі ще як мінімум на сезон. Йому точно запропонують новий контракт, проте остаточне рішення про майбутнє Лео ухвалить після ЧС-2022.

Цього сезону 35-річний нападник забив 12 голів і віддав 13 результативних передач у 17 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.