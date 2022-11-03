Франция

У контракті аргентинця є цікавий пункт.

За контрактом із ПСЖ Ліонель Мессі має право віддавати пріоритет матчам збірної Аргентини, повідомляє TN.

За інформацією джерела, 35-річний футболіст має право віддавати пріоритет матчам збірної Аргентини перед будь-якою офіційною чи товариською грою ПСЖ.

ПСЖ має провести два матчі перед чемпіонатом світу-2022, але Мессі має намір вирушити в розташування збірної Аргентини перед грою 15-го туру Ліги 1 проти Осера, яка пройде 13 листопада.

З Лор'яном у наступному турі він зіграє, а 7 листопада, наступного дня після гри, залишить розташування ПСЖ.

У поточному сезоні Мессі провів 18 ігор за ПСЖ: на його рахунку 12 голів та 14 асистів.