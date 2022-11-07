Франция

Бразилець не очікував високого рівня боротьби у Лізі 1.

Неймар дав коментар щодо своїх виступів у французькій Лізі 1.

"Я і не уявляв, наскільки Ліга 1 складна з погляду фізичної боротьби та інтенсивності.

Чим частіше мене хочуть знести з ніг, тим більше хочу йти в дриблінг. Тільки так я можу захистити себе та атакувати суперника. Я не вмію вриватися у вільний простір, я не дуже добре знаю, як потрібно правильно оборонятися, тому я використовую дриблінг", — наводить слова Неймара L'Équipe.

У поточному сезоні Неймар провів 13 матчів у чемпіонаті Франції: на його рахунку 11 голів та 9 асистів.