Франция

Аргентинец, за думкою експертів видання, може отримати приз знову.

Нападник збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі є головним претендентом на Золотий м'яч-2023.

Саме так вважає видання Goal. Аргентинця, який проводить сильний сезон, поставили на перше місце у власному рейтингу.

У топ-5 також увійшли: вінгер ПСЖ Неймар, форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд та нападник Барселони Роберт Левандовські.

Відмітимо також відсутність чинного володаря цієї нагороди Каріма Бензема та присутність вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії.

1. Ліонель Мессі – ПСЖ;

2. Неймар – ПСЖ;

3. Кіліан Мбаппе – ПСЖ;

4. Ерлінг Голанд – Манчестер Сити;

5. Роберт Левандовські – Барселона;

6. Вінісіус Жуніор – Реал Мадрид;

7. Кевін де Брюйне – Манчестер Сіти;

8. Джамал Мусіала – Баварія;

9. Мохамед Салах – Ліверпуль;

10. Хвіча Кварацхелія – Наполі.

Останній раз Ліонель Мессі вигравав Золотий м'яч у 2021 році.