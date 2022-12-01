Франция

Наслідки ушкодження в захисника ПСЖ виявились достатньо серйозними.

Під час протистояння проти Уругваю в рамках другого туру чемпіонату світу-2022 в Катарі лівий захисник збірної Португалії Нуну Мендеш зазнав важкого ушкодження стегна, після чого для нього завершився не тільки той поєдинок, у якому "європейські селесао" перемогли з рахунком 2:0, а й узагалі вся міжнародна першість.

Трохи пізніше лікарі дійшли до остаточного висновку щодо характеру травми 20-річного виконавця — розрив м’язів стегна.

Лікування португальця буде відбуватись в одній із місцевих клінік Катару, тоді як за оновленими даними весь процес відновлення після травми може розтягнутись на вісім тижнів.

Таким чином повернення Нуну на поле варто очкувати під першу зустріч проти мюнхенської Баварії в рамках другого туру Ліги чемпіонів УЄФА, що відбудеться 14 лютого.

ПСЖ тим часом буде змушено грати без нього проти Старсбура, Ланса, Анже, Ренна, Реймса, Монпельє, Тулузи та Монако в чемпіонаті та Шатору в Кубку Франції.

Мендеш у цьому сезоні зіграв 21 матч, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.