Франция

Чемпіон Франції не збирається підписувати нових гравців.

Парі Сен-Жермен провів продуктивне літнє трансферне вікно та значно посилив свій склад перед початком сезону.

Президент чемпіона Франції Нассер Аль-Хелаіфі прокоментував плани команди на майбутнє зимове трансферне вікно.

"Я думаю, що ми не будемо підписувати жодного гравця в січні. Нам не потрібен якийсь конкретний футболіст — наводить його слова l'Equipé.

"Ми повинні зберегти нашу команду і продовжувати підтримувати наш колективний дух", — додав президент парижан.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Парі Сен-Жермен розпочав переговори з форвардом Палмейраса Ендріком.