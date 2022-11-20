Франция

За молодим талантом спостерігає багато європейських клубів.

Нападник Палмейраса Ендрік може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За словами Дугласа Соузи, батька 16-річного форварда, за його сином спостерігає кілька європейських клубів, але офіційна пропозиція надійшла лише від ПСЖ, який уже розпочав переговори із бразильським клубом.

У сезоні 2022 Ендрік провів 14 матчів, в яких забив дев'ять голів і віддав одну гольову передачу. Також на його рахунку п'ять голів у чотирьох матчах за молодіжну збірну Бразилії.

Раніше повідомлялося, що американський інвестиційний фонд має намір придбати акції ПСЖ.