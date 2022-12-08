Франция

Ноель Ле Гре висловився про посаду головного тренера збірної Франції.

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі на нас чекає зустріч національних збірних Англії та Франції.

Напередодні цього протистояння президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре висловився про головного тренера "триколірних" Дідьє Дешама та кандидатуру на цю посаду в особі Зінедіна Зідана.

"Якщо ви так наполягаєте, то я хочу бути чесним: я хочу, щоб Дідьє Дешам залишився. Якщо вам пощастило мати Дідьє Дешама, ви не попрощаєтеся з ним. Я це кажу як президент Федерації футболу Франції, а не як друг Дешама.

Якщо він зможе це зробити [пройти Англію та вийти у півфінал ЧС-2022], то рішення за ним. Всупереч тому, що пишуть, я ніколи в житті не дзвонив Зідану. І ніхто з мого оточення теж йому не дзвонив", — цитує слова Зідана Sport Bild.

Нагадаємо, що матч Англія — Франція відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.