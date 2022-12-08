Франция

Аргентинський фахівець порівняв француза із бразильцем.

Колишній головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно порівняв Кіліана Мбаппе із бразильцем Роналдо.

"Я знаю, що Мбаппе дорівнює бразильцю Роналдо. Того футболіста, проти якого я грав більше 20 років тому.

Якщо можна знайти гравця з минулого, схожого на Мбаппе, це бразильський Роналдо. Вони мають цю здатність прискорюватися, відмінну техніку, здатність обводити суперника і забивати", — наводить слова Почеттіно The Athletic.

На поточному ЧС-2022 Мбаппе провів чотири гри, в яких забив 5 голів і зробив 2 асисти.