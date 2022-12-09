Франция

Нассер Аль-Хелайфі висловився про продовження угоди з лідером своєї команди.

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелайфі розповів про взаємини із зірковим нападником своєї команди Кіліаном Мбаппе.

"Для мене він є гравцем та людиною найвищого рівня, справжній професіонал. Тому для мене було дуже важливо, щоб він залишився і не пішов безкоштовно.

Це ще один важливий момент, але я завжди йому довіряв, довіряв його родині, тому що ми створили щось на зразок особливих стосунків з гравцем і ними, і тому... Він — парижанин, француз і завжди пишається тим, що перебуває у Франції", — цитує слова Нассера Аль-Хелайфі Sky Sports.

Цього сезону Кіліан Мбаппе провів на клубному рівні 20 матчів, у яких забив 19 голів і віддав 5 результативних передач. Його контракт з ПСЖ розрахований до літа 2025 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість в 160 мільйонів євро.