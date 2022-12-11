Футболіст знову не отримав шансів в клубі.
Акім Зедадка, Getty Images
11 грудня 2022, 18:25
Захисник Лілля Акім Зедадка виявився непотрібен головному тренеру Пауло Фонсеці.
Клуб вирішив віддати 27-річного алжирця у оренду в Осер, який також виступає в елітному дивізіоні Франції.
Оренда футболіста розрахована на пів року — до літа 2023 року.
Минулого сезону футболіст перейшов у Лілль з Клермону на правах вільного агента.
У сезону-2022/23 Зедадка провів лише вісім поєдинків, у яких забив один гол та заробив одну жовту картку.