Франция

Футболіст знову не отримав шансів в клубі.

Захисник Лілля Акім Зедадка виявився непотрібен головному тренеру Пауло Фонсеці.

Клуб вирішив віддати 27-річного алжирця у оренду в Осер, який також виступає в елітному дивізіоні Франції.

Оренда футболіста розрахована на пів року — до літа 2023 року.

Минулого сезону футболіст перейшов у Лілль з Клермону на правах вільного агента.

У сезону-2022/23 Зедадка провів лише вісім поєдинків, у яких забив один гол та заробив одну жовту картку.