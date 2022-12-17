Франция

Молодий футболіст зіграв за основну команду парижан.

ПСЖ продовжує грати у товариських матчах, готуючись до другої половини сеону-2022/23.

Черговим суперником у спарингу став сусід по місту, який виступає у французькій Лізі 2 — ФК Париж

Поки Кіліан Мбаппе готується до фіналу чемпіонату світу-2022 проти Аргентини, за ПСЖ грає його брат.

15-річний Ітан Мбаппе у матчі проти Парижа дебютував за клуб, з'явившись на полі на заміну.

ПСЖ переграв суперника з рахунком 2:1, а голами відзначились Мукіеле та Гнарбі. Тако автогол на рахунку Ель-Ханнаша.

ПСЖ - Париж 2:1

Голи: Мукіеле, 16, Гнарбі, 52 - Ель-Ханнаш (АГ), 60+3