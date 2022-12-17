Франция

Фахівець сподівався продовжити його до чемпіонату світу, але йому вчасно це не запропонували.

Федерація футболу Франції задоволена тим, яку роботу виконую головний тренер національної збірної Дідьє Дешам.

Фахівець другий раз поспіль вивів збірну Франції у фінал чемпіонату світу, тому йому запропонують новий контракт.

Відбутись зустріч між представниками федерації та тренером має у січні 2023 року. Його дійсний контракт розрахований до 31 грудня 2022 року.

Але тренер дещо розчарований. Він сподівався, що федерація запропонує йому нову угоду ще до чемпіонату світу-2022. Йому радять піти зі збірної на тлі успіху зараз.

Нова угода має діяти до 2024 року. Саме тоді відбудеться чемпіонат Європи.