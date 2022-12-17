Фахівець сподівався продовжити його до чемпіонату світу, але йому вчасно це не запропонували.
Дідьє Дешам. Getty Images
17 грудня 2022, 19:20
Федерація футболу Франції задоволена тим, яку роботу виконую головний тренер національної збірної Дідьє Дешам.
Фахівець другий раз поспіль вивів збірну Франції у фінал чемпіонату світу, тому йому запропонують новий контракт.
Відбутись зустріч між представниками федерації та тренером має у січні 2023 року. Його дійсний контракт розрахований до 31 грудня 2022 року.
Але тренер дещо розчарований. Він сподівався, що федерація запропонує йому нову угоду ще до чемпіонату світу-2022. Йому радять піти зі збірної на тлі успіху зараз.
Нова угода має діяти до 2024 року. Саме тоді відбудеться чемпіонат Європи.