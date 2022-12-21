Франция

Наставник Манчестер Сіті дав коментар.

Пеп Гвардіола не сумнівається у тому, хто найкращий футболіст у світі.

"Я вже багато разів казав, що для мене він найкращий, але зрозуміти це може бути складно. Може з'явитися футболіст, який кине виклик тому, що було зроблено за останні 50-70 років, але люди, які бачили Пеле, або Ді Стефано, чи Марадону можуть однаково назвати свого кандидата... Люди сентиментальні, розумієте?

З іншого боку, якби Мессі не виграв чемпіонат світу, моя думка щодо його досягнень у світовому футболі абсолютно не змінилася б", — наводить слова Гвардіоли Daily Mail.

Нагадаємо, що перемога на чемпіонаті світу-2022 стала 42-м трофеєм Мессі у кар'єрі.