Франция

Фахівцю вже знайшли заміну.

Французький Анже на своєму сайті підтвердив звільнення головного тренера Жеральда Батікаля.

Контракт фахівця діяв до кінця сезону-2024/25, проте результати команди абсолютно не влаштовували керівництво.

Цікаво те, що спочатку Батікаля взагалі відсторонили від команди. Сталося це ще у листопаді. Замінити його призваний Абдель Бухазама, який до цього працював в Анже.

Команда, в якій виступають гравці збірної Марокко Соф'ян Буфаль та Аззедін Унахі, у дуже важкому становищі.

У Лізі 1 Анже займає останнє місце із 8 пунктами в активі після 15 ігор. При 34 пропущених голах вони забили 15.