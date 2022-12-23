Франция

Невелика споруда знаходиться у районі Провансу.

У районі Прованс (Франція) вирішили назвати новозбудований стадіон на честь вінгера Марселя Дімітрі Паєта.

35-річний футболіст особисто відкрив цей стадіон сьогодні, 23 грудня, о 15:00.

"Ми шукали символічного футболіста, на честь якого ми б могли назвати цей стадіон. Я зустрів Дімітрі Пайєта у вересні 2021 року, коли приїхав до Марселя.

Я був поруч з ним і його менеджером і зробив йому пропозицію. Він сказав мені "так". Я дотримав свого слова", - сказав Ніколя Існард, мер Салон-де-Прованс.

Пайєт з сезону-2016/17 виступає за Марсель. Цього сезону він зіграв 14 ігор, забив один гол та віддав три асисти.