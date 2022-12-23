Журналіст буде працювати у відділі комунікації.
Паскаль Ферре, média+
23 грудня 2022, 22:55
Головний редактор видання France Football Пскаль Ферре влаштувався на роботу в ПСЖ. Про це повідомляє Le Parisien.
Він з наступного місяця розпочне роботу у паризькому клубі. Там йому відведена роль керівника відділу комунікацій.
Коли Ферре працював у виданні France Football, саму у його обов'язки входила організація вручення Золотого м'яча.
Пскаль займає посаду після того, як її залишив колишній журналіст видання L’Équipe Жером Тубуль. Він працював з 2015 по 2021 рік.