Франция

Журналіст буде працювати у відділі комунікації.

Головний редактор видання France Football Пскаль Ферре влаштувався на роботу в ПСЖ. Про це повідомляє Le Parisien.

Він з наступного місяця розпочне роботу у паризькому клубі. Там йому відведена роль керівника відділу комунікацій.

Коли Ферре працював у виданні France Football, саму у його обов'язки входила організація вручення Золотого м'яча.

Пскаль займає посаду після того, як її залишив колишній журналіст видання L’Équipe Жером Тубуль. Він працював з 2015 по 2021 рік.