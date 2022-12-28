Франция

Монако може організувати черговий великий продаж свого вихованця.

Французький Монако відомий своєю здібністю виховувати чи вчасно купувати безумовно талановитих виконавців, після чого продавати їх за шалені кошти до великих європейських клубів.

Таким шляхом свого часу пройшли нападник Кіліан Мбаппе та півзахисник Орельєн Чуамені, які наразі виступають у французькому Парі Сен-Жермен та мадридському Реалі відповідно, і вже незабаром цей перелік може доповнити ще один виконавець.

21-річний центральний захисник Бенуа Бадьяшиль долучився до складу основної команди "монегасків" улітку 2018 року, і вже зараз може вважатись повноцінним гравцем основного складу.

Нещодавно з’явилась інформація, що ним цікавиться лондонський Челсі, проте в перегонах за гравцем "сині" недовго залишались на самоті.

60 млн євро — такі кошти запросив Монако в англійського клубу, проте "пенсіонери" бажають розпочати перемовини з 30 млн євро.

І якщо Челсі буде довго вагатись, то до боротьби за гравця будуть готові долучитись Манчестер Юнайтед та каталонська Барселона, які б також радо підсилили свої склади молодим виконавцем.

У цьому сезоні Бадьяшиль відіграв 18 матчів, забивши два голи.