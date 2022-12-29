Франция

Форвард ПСЖ прокоментував перемогу над Страсбуром.

У рамках 16 туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на останніх секундах компенсованого часу домашнього матчу вирвав перемогу над один із аутсайдерів першості — Страсбуром (2:1).

ПСЖ — Страсбур 2:1 Відео голів та огляд матчу 28.12.2022

Вирішальний м’яч у зустрічі опинився на рахунку нападника господарів Кіліана Мбаппе, який реалізував одинадцятиметровий удар.

Після завершення гри лідер ПСЖ прокоментував успіх своєї команди та свій стан після невдачі в фіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі проти Аргентини в серії пенальті.

"Особисто я ніколи не зіставляю виступи на клубному та міжнародному рівнях. Мій клуб не несе відповідальності за нашу невдачу у збірній, тому я намагався повернутись до гри за ПСЖ із максимальною позитивною енергією.

Я намагався дати поштовх своїй команді, щоб вирвати перемогу й продовжувати наш удалий сезон у чемпіонаті, де ми ще не програвали. Цей мав був уже за дужками чемпіонату світу, клуб не має до цього жодного відношення.

Сьогодні трохи розчув нову пісню фанатів про себе. Слова не розібрав, тому що був далеко від місця подій. Але я почув своє ім’я. Це дуже приємно, я дякую вболівальникам. Коли повертаєшся з такої ситуації, яку мені довелось пережити, завжди стає тепло на серці. Добре знати, що ти тут вдома. Це дуже приємно та важливо.

Мій меседж сьогодні був дуже простим — потрібно було показати, що незалежно від того, що станеться зі збірною, ПСЖ — це інша історія, і я все ще сповнений рішучості повернути всі трофеї до столиці.

Еміліано Мартінес? Його святкування — це не моя проблема. Я не витрачаю енергію на такі тривіальні речі, для мене важливо віддати максимум від себе для свого клубу. Тепер ми будемо чекати, коли Лео Мессі повернеться, щоб продовжувати забивати й перемагати.

Я розмовляв з ним після матчу, привітав його. Це була мета всього його життя, для мене також, але я не впорався, проте завжди потрібно залишатися спортсменом високого рівня", — заявив французький виконавець.

У наступному турі ПСЖ зіграє в гостях у Ланса.