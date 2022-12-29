Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу 16 туру чемпіонату Франції, що відбувся 28 грудня 2022, 22:00.

У рамках 16-го туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен у фантастичному за рівнем напруги матчі здолав на своєму полі Страсбур із рахунком 2:1.

Підопічні Крістофа Галтьє відправили у ворота одного з аутсайдерів першості Франції відносно швидкий м’яч у першому таймі, однак після перерви автогол Маркіньйоса та вилучення Неймара зіпсували фаворитам спокійний хід зустрічі.

Гру довелось витягувати на останніх секундах компенсованого часу, коли з пенальті відзначився нападник Кіліана Мбаппе.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Страсбур в 16 турі Ліги 1-2022/23:

ПСЖ — Страсбург 2:1

Голи: Маркіньйос, 14, Мбаппе, 90+5 (пен.) — Маркіньйос, 51 (авт.)

ПСЖ: Доннарумма — Мукіеле, Рамос, Маркіньйос, Бічіабу (Хакімі, 79) — Руїс, Верратті, Вітінья (Сарабія, 73) — Неймар — Екетіке (Солер, 73), Мбаппе.

Страсбур: Селс — Дукуре, Ньямсі, Джіку, Перрен — Прчич (Ахолу, 65) — Беллегард, Діарра (Сіссоко, 78) — Томассон — Гамейро (Діалло, 78), Ажорк.

Попередження: Верратті, Неймар, Мбаппе — Ньямсі.