Франция

Шалені кошти вкладаються в саудівський проєкт.

Клуб із Саудівської Аравії, Аль-Наср, хоче стати головним ньюзмейкером прийдешнього січневого трансферного вікна, відкривши період переходів гучним підписанням португальського нападника Кріштіану Роналду в якості вільного агента.

Оскільки контракт із колишнім гравцем англійського Манчестер Юнайтед має бути укладений у перший день нового року, саудити вирішили на цьому не зупинятись, і, згідно з повідомленням іспанської преси, планують ще один не менш гучний трансфер.

Іспанський центральний захисник Серхіо Рамос, після відходу з мадридського Реала влітку минулого року, не зміг закріпитись у складі французького Парі Сен-Жермен через велику кількість різноманітних травм, тому за півроку до завершення його контракту постає логічне питання необхідності для "червоно-синіх" утримувати виконавця з великою зарплатнею й надалі у власному резерві.

Джерела в Ер-Ріяді вказують на те, що представники Аль-Насра хочуть використати зимове трансферне вікно для перемовин із 36-річним футболістом, однак ключовим у цьому питанні все одно залишається трансфер Роналду, успішність якого має стати своєрідним "магнітом" для інших топ-гравців Старого Світу.

У цьому сезоні Рамос зіграв 21 матч, забивши один м’яч та віддавши один гольовий пас.