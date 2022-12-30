Франция

Першим у 2017 році був нападник Кіліан Мбаппе, якому було 18 років та 10 місяців.

Монпельє у матчі 16 туру французької Ліги 1 обіграв Лор'ян із рахунком 2:0. У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник Монпельє Сеп Ельє Ваї.

За інформацією OptaJean, 19-річний француз став другим гравцем, який зміг забити 20 голів у чемпіонаті Франції у віці до 20 років.

Першим у 2017 році був нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який досяг такої позначки у Монако у віці 18 років та 10 місяців.

Цього сезону Ваї провів 15 матчів у Лізі 1, в яких забив сім голів та віддав одну гольову передачу.