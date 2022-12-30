Першим у 2017 році був нападник Кіліан Мбаппе, якому було 18 років та 10 місяців.
Сеп Ельє Ваї, twitter.com/OptaJean
30 грудня 2022, 12:22
Монпельє у матчі 16 туру французької Ліги 1 обіграв Лор'ян із рахунком 2:0. У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник Монпельє Сеп Ельє Ваї.
За інформацією OptaJean, 19-річний француз став другим гравцем, який зміг забити 20 голів у чемпіонаті Франції у віці до 20 років.
Першим у 2017 році був нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який досяг такої позначки у Монако у віці 18 років та 10 місяців.
Цього сезону Ваї провів 15 матчів у Лізі 1, в яких забив сім голів та віддав одну гольову передачу.