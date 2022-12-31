Франция

Хорват отримав запрошення з Франції.

Захисник збірної Хорватії Деян Ловрен, який проігнорував повномасштабне вторгнення рф в Україну та залишився грати на території ненормального сусіда, може змінити клуб.

Як повідомляє французьке видання L'Equipe, Ліон домовився з гравцем про контракт.

Найближчими днями Ловрен має прилетіти у Францію, щоб пройти медогляд та підписати угоду з новим клубом.

Хоча Ліон для 33-річного центрбека не новий клуб. Він виступав там з 2010 по 2013 рік, зігравши 102 матчі з трьома голами та трьома асистами.