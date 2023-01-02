Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу 17 туру чемпіонату Франції, що відбувся 1 січня 2023, 21:45.

У завершальному матчі першого дня року Ланс у матчі лідерів Ліги 1 на своєму полі впевнено переграв ПСЖ — 3:1. Таким чином "криваво-золоті" наблизились до парижан на відстань чотирьох очок, а Крістоф Галтьє вперше поступився біля керма парижан.

Відзначимо, що для Марко Вератті поєдинок став чотирьохсотим у футболці столичного гранду.

Відео голів та огляд матчу:

Ланс – ПСЖ 3:1

Голи: Франківські 5, Опенда 28, Клод-Моріс 47 – Екітіке 8.

Ланс: Самба – Медіна, Дансо, Граді – Франківські, Абдул Самед, Фофана (Пореба, 90+4), Айдара – Сотока, Клод-Моріс (Онана, 73) – Опенда (Саїд, 73).

ПСЖ: Доннарумма – Мукієле, Рамос, Маркіньос, Хакімі – Верратті, Данілу (Сарабія, 58), Руїс (Вітінья, 58) – Солер (Гарбі, 78) – Екітіке (Заїр-Емрі, 73), Мбаппе.

Попередження: Абдул Самед, Граді – Хакімі, Гарбі.