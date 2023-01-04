За бразильця хочуть отримати 100 мільйонів євро.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
04 січня 2023, 18:58
ПСЖ готовий продати Неймара влітку 2023, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, французький клуб хоче реформувати свій спортивний проект, віддавши головні ролі Ліонелю Мессі, з яким незабаром продовжать контракт, та Кіліану Мбаппе, якого парижани хочуть зберегти у складі за будь-яку ціну.
Крім того, клуб хоче розвантажити зарплатну відомість. За трансфер бразильця ПСЖ може запропонувати близько 100 мільйонів євро, але сам гравець не хоче залишати команду.
У поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів 15 матчів, у яких забив 11 м'ячів та зробив 10 асистів.