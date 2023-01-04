Франция

За бразильця хочуть отримати 100 мільйонів євро.

ПСЖ готовий продати Неймара влітку 2023, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, французький клуб хоче реформувати свій спортивний проект, віддавши головні ролі Ліонелю Мессі, з яким незабаром продовжать контракт, та Кіліану Мбаппе, якого парижани хочуть зберегти у складі за будь-яку ціну.

Крім того, клуб хоче розвантажити зарплатну відомість. За трансфер бразильця ПСЖ може запропонувати близько 100 мільйонів євро, але сам гравець не хоче залишати команду.

У поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів 15 матчів, у яких забив 11 м'ячів та зробив 10 асистів.