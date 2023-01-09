Франция

29-річний футболіст продовжить кар'єру у французькій Лізі 1.

Руслан Маліновський прибув до Марселя, повідомляють Sky Sport Italia та RMC Sport.

За інформацією джерел, 29-річний хавбек проходитиме медичний огляд, після чого підпише контракт.

Очікується, що угода буде розрахована до літа 2027 року. Раніше повідомлялося, що це буде оренда з подальшим викупом за 10 мільйонів євро та три млн. як бонус.

Цього сезону Маліновський провів 15 матчів за Аталанту: на його рахунку один гол і два асисти.