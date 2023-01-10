Франция

Фахівець висловився про завершення кар'єри воротаря в збірній.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував завершення кар'єри капітана та воротаря національної команди Уго Льоріса.

"Льоріс вирішив піти, поки він все ще на вершині своєї гри. Кілька днів тому він поділився зі мною своїми думками та рішенням. Я повинен, ми повинні поважати це, навіть якщо він все ще мав своє місце в нашій команді — це він заслужив, продемонструвавши чудову гру під час останнього чемпіонату світу. Дуже великий гравець збірної Франції, і я хочу привітати його з винятковою кар'єрою.

Крім усіх рекордів, які його талант і професіоналізм дозволили йому побити, крім важливої ​​ролі, яку він зіграв у наших найкращих матчах, Уго ще й видатна людина на людському рівні. Він був капітаном, коли я став тренером у 2012 році, я залишив йому пов’язку, і він не дав приводу шкодувати, навіть навпаки.

Він завжди був орієнтований на колектив, який був для нього на першому місці, іноді навіть зашкоджуючи собі. Для мене було задоволенням і честю бути його тренером. Бажаю всім тренерам, щоб у них були такі гравці, як він. Льоріс користується моєю повагою та вдячністю. Бажаю йому бути щасливим", — сказав Дешам.

Нагадаємо, що 36-річний Льоріс є рекордсменом за кількістю проведених матчів у складі збірної Франції. На його рахунку 145 зустрічей. Також він був капітаном у 121 матчі, що є ще одним рекордом.