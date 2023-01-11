Франция

Нігерієць потужно проводить сезон у Лізі 1.

У першій частині цьогорічної кампанії французької Ліги 1 вдалось вистрілити одразу кільком виконавцям, які в підсумку під час зимового трансферного вікна опинились на передових сторінках скаутських звітів.

Зокрема, нігерійський нападник Лор’яна Терем Ігобор Моффі за 16 зіграних матчів забив десять голів, завдяки чому вже зараз користується чималим попитом на ринку.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, 23-річний виконавець зацікавив кілька неназваних клубів із Серії A та АПЛ, які найближчим часом звернуться до "мерлузових" із відповідними пропозиціями.

Очікується, що Лор’ян не буде розмовляти про продаж власного футболіста, якщо за нього даватимуть менше 15 млн євро.

Чинний контракт нігерійця завершується в 2024 році.