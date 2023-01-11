Франция

Перше інтерв'ю українського півзахисника у якості футболіста Марселя.

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський вперше поспілкувався із клубною прес-службою.

"Я дуже задоволений тим, що розпочинаю новий етап кар'єри у такому клубі. Я вражений, що мені надали можливість грати в Марселі та обіцяю, що зроблю все найкраще для клубу та вболівальників. Ми будемо досягати поставлених цілей.

Марсель — великий клуб. Коли я був маленьким, ми з моїм братом дивились, як Дідьє Дрогба грав за Марсель проти Дніпра. Мій брат — вболівальник Марселя, і він щасливий, що я обрав цей клуб. Я також спостерігав за грою Марселя багато років і не дочекаюсь моменту, коли вийду на поле".

Fraichement Olympien, notre milieu ukrainien 🇺🇦 a livré ses premiers mots à notre micro : ses souvenirs d'enfance avec Drogba, le style de jeu de l'équipe, ses ambitions 🎙



🤝 @Sorare

👉 https://t.co/uhBPhVIC0b pic.twitter.com/QCHpbNDeZw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023

"Що я привнесу в команду? Я більше трьох років грав у Серії А, Лізі чемпіонів, Лізі Європи. Я вважаю, що вже готовий до нового чемпіонату. Моя мета — вдосконалитись та зробити максимум для команди. Я дивився багато ігор Марселя у цьому сезоні. Команда грає швидко, багато атакує, фізично сильна. Суперникам проти них дуже важко. Думаю, що мій досвід у Серії А допоможе мені показати багато.

Мої цілі на цей сезон? Зіграти якомога більше матчів та вивести команду у єврокубки. Звичайно, фанати бажають, щоб Марсель знову грав у Лізі чемпіонів. Я пам'ятаю свої емоції, коли я грав у цьому турнірі. Віддам всі зусилля, щоб клуб потрапив у ЛЧ. Кубок Франції — також ціль Марселя.

Фанатам Марселя хочу сказати, що вони одни з найкращих у світі. Зроблю все, щоб ви були щасливі, і щоб Марсель перемагав", — сказав Руслан.

Дебютувати за Марсель Маліновський може вже 11 січня о 22:00, коли команда Ігора Тудора протистоятиме Труа.