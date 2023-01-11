Українець з'явився на полі на заміну.
Руслан Маліновський, Марсель
11 січня 2023, 23:33
У рамках 18 раунду французької Ліги 1 Марсель у гостях грає проти Труа.
На 67 хвилині поєдинку на полі з'явився новачок Марселя Руслан Маліновський. Він дебютував за команду, замінивши захисника Каборе.
І вже за хвилину після виходу на поле, українець жорстко зіграв ззаду проти суперника, отримавши жовту картку.
Нагадаємо, що Маліновський перейшов у Марсель на правах оренди з правом викупу з італійської Аталанти.