Франция

Українець з'явився на полі на заміну.

У рамках 18 раунду французької Ліги 1 Марсель у гостях грає проти Труа.

На 67 хвилині поєдинку на полі з'явився новачок Марселя Руслан Маліновський. Він дебютував за команду, замінивши захисника Каборе.

⏱ 67’ | #ESTACOM 0️⃣-2️⃣



Changement pour l’OM : Issa Kaboré cède sa place à @malinovskyi18 🇺🇦 pour ses premiers pas en bleu et blanc 🤩 pic.twitter.com/6UAzJrNaaU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023

І вже за хвилину після виходу на поле, українець жорстко зіграв ззаду проти суперника, отримавши жовту картку.

Нагадаємо, що Маліновський перейшов у Марсель на правах оренди з правом викупу з італійської Аталанти.