Франция

Колектив Крістофа Гальтьє без проблем обіграв андердога у чемпіонаті.

У рамках 18 туру французької Ліги 1 ПСЖ у Парижі не випробував труднощів у поєдинку проти аутсайдера Анже.

Рахунок вдалось відкрити на п'ятій хвилині матчу. Мукіеле віддав пас на Екетіке, а той з вбивчої позиції не схибив.

У середині другого тайму забив Ліонель Мессі. Для аргентинця це перший матч після тріумфу на чемпіонаті світу, і він став вдалим.

ПСЖ продовжує своє лідерство у чемпіонаті Франції з 47 заліковими балами після 18 турів. Анже продовжує тенденцію, програвши 10 матч поспіль.

ПСЖ - Анже 2:0

Голи: Екетіке, 5, Мессі, 72

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркіньос, Перейра, Мукіеле, Бернат — Руїс (Заїр-Емері, 80), Вітінья (Бічіабу, 86), Неймар, Мессі — Екетіке (Солер, 80).

Анже: Бернардоні — Думбія, Блажич, Унтонджі, Бамба — Капель (Ель-Мелалі, 62), Менді (Таібі, 80), Абделі (Буфаль, 62), Юну (Салама, 62), Бенталеб — Сіма (Тіуб, 80).

Попередження: Капель, Блажич.