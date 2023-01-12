Франция

Фахівець після матчу з Труа поспілкувався зі ЗМІ.

Головний тренер Марселя Ігор Тудор прокоментував прокоментував перемогу над Труа (2:0) і не забувся про дебют Руслана Маліновського.

"Я задоволений не лише результатом, а й матчем, який ми провели. Ми були серйозною командою, яка знала, що робити на полі. Зараз нам просто потрібно підготуватися до наступної гри. Головне – виступати так кожного разу, бути професіоналом, працювати над покращенням, і ми побачимо, як далеко ми зможемо зайти.

Найбільше я ціную в гравцях цей менталітет переможця, цю волю до перемоги, серйозність, увагу до деталей. Нам вдається сконцентруватися, щоб не робити помилок, і це ключ. Ми побачили це сьогодні ввечері. Але перед нами ще довгий шлях.

Руслан Маліновський? Ми щасливі, що він з нами", — підсумував головний тренер провансальців.

Нагадаємо, що Руслан Маліновський дебютував за Марсель на 67 хвилині матчу, замінивши захисника Каборе. Щоправда вже за хвилину отримав жовту картку.