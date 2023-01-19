Франция

Український півзахисник розповів деталі свого трансферу.

Український півзахисник Руслан Маліновський віднедавна є повноцінним гравцем французького Марселя, у складі якого вже встиг відіграти два матча.

У своєму останньому інтерв’ю terrikon.com гравець збірної України вирішив розповісти про те, чим саме його привабив варіант із переїздом на Лазурове узбережжя Франції.

"Цей трансфер був дуже довгоочікуваним для мене. Насамперед, тому що хотілося більше грати. Усім відомо, що останнім часом в Аталанті я не отримував достатньої кількості ігрової практики. Відчував, що Марсель мені може її дати.

Було видно, що клуб дуже зацікавлений у трансфері. І я дуже задоволений, що вдалося його здійснити. Радий тут опинитись, адже Марсель — дуже великий клуб у Франції. За ці сім днів, які я тут перебуваю, (інтерв'ю від 16 січня — ред.) уже зумів оцінити, наскільки у цьому клубі все на високому рівні.

Якісна організація всіх футбольних процесів, чудовий стадіон Велодром, неймовірні вболівальники. На домашньому матчі їх було понад 60 тисяч. Це вражає. Коли в команди така підтримка, це багато про що говорить.

У трансферах завжди є багато нюансів. Потрібно розуміти, хто з футболістів піде, якою є ситуація з фінансовим фейр-плей. Плюс Аталанта ще не була така активна і, можливо, в якихось моментах не було порозуміння з Марселем.

Словом, багато чинників, що не склалися, та переговори відклали до зими. Добре, що зараз все сталося швидко, клуби між собою домовилися і переговорний процес не затягнувся до кінця січня.

У пресі багато всього було, але мої агенти вели переговори лише з Марселем. По-перше, це великий клуб з історією. Клуб, який грав у Лізі чемпіонів. Також мені імпонує футбол, який зараз демонструє Марсель.

По-друге, командою керує Ігор Тудор, дуже амбітний, молодий наставник, котрий уже показав себе в Італії. І я бачив зацікавленість у моєму трансфері не лише з боку клубу, а й тренера. Усі ці фактори стали ключовими в моєму бажанні перейти сюди.

Клуб влаштував мені дуже приємну зустріч, на якій було все керівництво — президент Пабло Лонгорія, спортивний директор Хав'єр Рібальта. Після розмови з ними стало зрозуміло, що це дуже амбітні керівники, які хочуть досягати великих результатів. Також на зустрічі був Євген Кошелєв, якого я знаю ще з академії Шахтаря. Зараз він працює у Марселі. Він мені дуже допоміг, все розповів.

Після підписання контракту, у перші ж дні мені організували зустріч із українцями, які тут перебувають. Серед них був військовий, який у Марселі проходить реабілітацію. Для мене це був дуже показовий вчинок із боку клубу.

Контракт підписано на умовах оренди до літа з обов'язковим правом викупу. У будь-якому разі влітку я тут залишусь.

У команді зустріли дуже тепло, тут дуже гарний колектив. Спілкуюсь із багатьма. Наприклад, із Сеадом Колашинацом. Дженгіз Юндер — теж добрий хлопець. Він в Італії грав, і ми з ним італійською дуже добре спілкуємося. Жордан Верету теж у Серії А грав, із ним також часто щось обговорюємо. Загалом, жодних проблем із спілкуванням немає.

Кожен із хлопців у роздягальні перед грою щось каже. Тренер мотивує. А лідером команди є Дімітрі Паєт, якого можна назвати легендою клубу. Має дуже великий авторитет у команді. Саме він задає темп, атмосферу у роздягальні, тримає колектив.

Моя перша гра була на виїзді, тож не так хвилююче. Від мене вимагалося допомогти команді втримати результат, що ми й зробили. А ось у домашній грі, коли був повний стадіон і панувала просто нереальна атмосфера, у першому таймі трохи переживав. На другий тайм вийшов вже більш спокійним і, як результат, зіграв більш якісно.

Були деякі дрібні помилки, але я нормально це сприймаю. Звичайно, в наступних іграх потрібно надійніше зіграти, але для цього ще необхідно притертися до команди, адже не так легко одразу взаємодіяти з партнерами і показувати фантастичний футбол, але думаю, що я швидко втягнуся і все буде добре.

Я спочатку усміхнувся, бо не зрозумів, що сталося. Потім побачив жовту і мені трішечки смішно стало, що за таке дають жовту... Добре, що не червона у першій грі! Я був першим на м'ячі, вибив його, уже прослизнув по полю і зачепив гравця. Це явно не тягнуло жовту картку. Але нічого страшного.

Так, звичайно, переглянув багато ігор. За деякими моментами Марсель схожий на Аталанту, тому я не надто переживав з приводу адаптації. Те, як команда грає у тактичному плані, для мене не було чимось новим.

Наприклад, коли я переходив із Генка до Аталанти, для мене все було нове — і позиція, і футбол, і вимоги. А тут не такий великий контраст. Футбол, який Марсель демонструє останнім часом, дуже високого рівня. Усі футболісти розуміють, чого від них вимагає тренер.

Мені, за великим рахунком, усе одно де грати. Головне, щоб я був корисним команді. Він мені розповідав усі нюанси. Думаю, ще багато розмовлятимемо і він розповість своє бачення щодо мене. Мені ж головне розуміти, чого від мене вимагає тренер на тій чи іншій позиції.

Чемпіонат Франції більш орієнтований на фізику, як на мене. Наразі грали з Лор'яном. Дуже низький блок — на контратаках дуже добре вибігають. У цьому плані слід бути дуже обережними. Плюс — у іграх проти Марселя усі суперники дуже вмотивовані. Це великий клуб і всі хочуть його обіграти, тож і грають набагато краще, ніж з іншими командами.

Але загалом чемпіонат ще важко охарактеризувати, тільки дві гри провів, ще багато матчів попереду і лише згодом зможу зробити висновки щодо різниці чемпіонатів Франції та Італії.

Тренер здебільшого підбадьорює. Каже, мовляв, не переживай, адаптуйся, головне — працюй. Видно, що він дуже амбітний. Мені подобається як він працює, як він бачить футбол — мені це дуже близько. Повторюся, тому я й перейшов сюди.

Чесно, поки не думав про майбутню зустріч проти ПСЖ наприкінці лютого. У нас зараз кубковий матч із Ренном, потім — домашня гра з Монако. І зараз уже такий період у чемпіонаті, що вже починають рахувати очки. Насамперед, ми не повинні втрачати їх у домашніх матчах.

А в домашній грі з ПСЖ, звичайно, буде особливе налаштування. Це, безперечно, буде дуже серйозна битва. Проти Мбаппе я вже мав можливість зіграти у складі Аталанти. Це футболіст світового класу. А Мессі — є Мессі. Проти нього ще не грав, і буде дуже цікаво.

Як би там не було, за хорошої структури нашої гри та організованих командних дій, ми можемо їх обіграти.

Важко сказати, чи є в нашого клубу чемпіонські амбіції саме зараз. Я думаю, що, перш за все, клуб хоче знову потрапити до Ліги Чемпіонів. Це першочергове завдання. Є ще Кубок Франції, у якому все теж залежатиме лише від нас. Це найкоротший шлях до трофею, можна сказати. А в чемпіонаті ще доведеться відіграти більшу частину і важко поки що робити якісь прогнози.

Марсель — гарне місто, море поруч, погода тут дуже хороша, не властива для січня — 15-18 градусів тепла. Але особливо не погуляєш містом, бо не дадуть.

Поки що мене не впізнають на вулицях, але в Марселі дуже люблять футбол — коли команда грає, у місті все зупиняється. Тому всі знають футболістів і не дуже дають їм погуляти. Але, добре, що поки не сильно звертають увагу.

Родину ще не перевозив до Франції. Потрібно спершу тут усе облаштувати, після чого переїдуть і вони. Звичайно, все не так просто, адже провели у Бергамо 3,5 роки. Я радий, що цей період був. У нас із Роксаною там багато друзів, і взагалі за цей час там зустрів багато хороших людей. Тому ми не говоримо Італії прощавай, а лише до зустрічі. По можливості, до Бергамо приїжджатимемо.

Звичайно, буду вчити французьку. Я знаю, що це буде нелегко, але я потихеньку вчитиму. Я собі поставив за мету за рік вивчити мову. Думаю, через рік я зможу спокійно висловлювати свої думки і ділитися якоюсь думкою після матчу вже французькою. Я вважаю, що коли ти приїжджаєш до країни, де плануєш жити якийсь час, то треба вчити мову.

Від найближчого часу, який мені випаде нагода провести в Марселі, я хочу прогресувати і якнайшвидше адаптуватися, більше грати та приносити користь команді. Це в будь-якому випадку буде якийсь новий поштовх у кар'єрі. Зараз, у 29 років, я не такий, як був три роки тому — вже по-іншому міркую, по-іншому аналізую та граю. Тому вважаю, що це найкращий період для футболіста. Як то кажуть, у самому соку", — заявив український виконавець.

Кубковий матч проти Ренна Марсель зіграє вдома 20 січня, о 22:10.