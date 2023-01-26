Франция

Суперник Шахтаря по Лізі Європи підсилив атаку.

Французький Ренн оголосив про підписання вінгера Ліону та збірної Камеруну Карла Токо-Екамбі.

30-річний атакувальний гравець перейшов у новий клуб на правах оренди на п’ять місяців без права викупу.

🤖 Les intelligences artificielles savent faire beaucoup de choses, mais marquer des buts, toujours pas ! 👀 pic.twitter.com/mu8dYBTFVe — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 26, 2023

"Дякую Htyye за довіру до мене. Я зробив цей вибір, тому що я знаю клуб, зокрема завдяки Флоріану Морісу, з яким я мав можливість працювати в Ліоні. Я також знаю багатьох гравців. Ми будемо добре розумітись з гравцями Ренна на полі.

Кожен грає один за одного, і я дуже пишаюся бути частиною цього проекту. Мене приваблює забивати голи, але перш за все колектив, і це сила Ренну. Мені сподобалось спілкуватись із тренером. Я не знаю його особисто, але якість його роботи визнана. Я дуже радий приєднатися до його команди", — сказав Токо-Екамбі.

Ренн — суперник донецького Шахтаря по плей-оф раунду Ліги Європи. Поєдинки між командами відбудуться 16 та 23 лютого.