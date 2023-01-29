Франция

Тренер прокоментував вчорашню поразку проти Монако.

Головний тренер Марселя Ігор Тудор прокоментував поразку у скандальному матчі з Монако.

"Це правда, що Монако грало краще за нас у першому таймі, вони могли забити більше голів, але те ж саме можна сказати по відношенню до моєї команди в другому таймі, у першому таймі я помітив фізичну нестачу гравців, але вони зуміли повернутися в гру.

У епізоді з Маріпаном та Колашинацем для мене це пенальті і червона. З моменту впровадження ВАР це найбільша помилка у футболі, яку я бачив, для мене це щось незрозуміле.

Маттео Гендузі є футболістом з найбільшою кількістю ігрових годин з початку цього сезону в складі поруч з Шанселем (Мбемба). Поставити (Ченгіза) Юндера на його місце було просто технічним вибором.

Чесно кажучи, Руслан (Маліновський) зіграв добре, Дімітрі Паєт міг забити, це правда, і він виконав хороший удар, як і Папе (Гейє) .

Ми вже вигравали таких прямих суперників, як Ренн (1-0, у Кубку Франції) минулого тижня. У сезоні завжди різні результати, але коли ти не можеш виграти, головне не програти".