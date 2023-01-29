Завершився матч чемпіонату Франції.
Фото: twitter.com/PSG_inside
29 січня 2023, 23:47
У рамках двадцятого туру французької Ліги 1 ПСЖ у своєму полі приймав Реймс.
Під час зустрічі колектив Крістофа Галтьє зіткнувся з гідним опором гостей.
На 51-й хвилині гри голом відзначився Неймар із передачі Берната. Вже через вісім хвилин Верратті, який вийшов на заміну, отримав вилучення, залишивши свою команду в меншості.
Здавалося, що ПСЖ йде до своєї перемоги, проте Реймс на 96-й хвилині гри вирвав нічию у цьому поєдинку.
ПСЖ – Реймс 1:1
Голи: Неймар, 51 – Балогун, 90+6.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос, Рамос, Бернат — Вітінья (Верратті, 46), Руїс (Санчеш, 68) — Солер (Данілу, 63), Мессі, Неймар (Заїр-Емрі, 85) — Мбаппе.
Реймс: Діуф — Фоке, Агбаду, Абдельхамід, Де Смет — Іто (ван Берген, 83), Матусіва, Мунеці (Думбія, 75), Каюсте (Лопі, 83), Фліп (Зенелі, 75) — Балогун.
Попередження: Маркіньос, Доннарумма – Іто.
Вилучення: Верратті, 59.