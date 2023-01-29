Франция

Завершився матч чемпіонату Франції.

У рамках двадцятого туру французької Ліги 1 ПСЖ у своєму полі приймав Реймс.

Під час зустрічі колектив Крістофа Галтьє зіткнувся з гідним опором гостей.

На 51-й хвилині гри голом відзначився Неймар із передачі Берната. Вже через вісім хвилин Верратті, який вийшов на заміну, отримав вилучення, залишивши свою команду в меншості.

Здавалося, що ПСЖ йде до своєї перемоги, проте Реймс на 96-й хвилині гри вирвав нічию у цьому поєдинку.

ПСЖ – Реймс 1:1

Голи: Неймар, 51 – Балогун, 90+6.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос, Рамос, Бернат — Вітінья (Верратті, 46), Руїс (Санчеш, 68) — Солер (Данілу, 63), Мессі, Неймар (Заїр-Емрі, 85) — Мбаппе.

Реймс: Діуф — Фоке, Агбаду, Абдельхамід, Де Смет — Іто (ван Берген, 83), Матусіва, Мунеці (Думбія, 75), Каюсте (Лопі, 83), Фліп (Зенелі, 75) — Балогун.

Попередження: Маркіньос, Доннарумма – Іто.

Вилучення: Верратті, 59.