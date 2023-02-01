Франция

Форвард уперше гратиме в Серії A.

Французький нападник Флоріан Товен у 2021 році вирішив зробити різкі зміни у власній професійній кар’єрі, вирушивши від Лазурового узбережжя Марселя аж до Мексики на пошуки пригод у місцевому Тігрес.

За океаном 30-річний виконавець став справжньою зіркою місцевого футболу, проте під час цьогорічного зимового трансферного вікна вирішив, що ще не все сказав у Європі.

Пропозиція від італійського Удінезе надійшла саме вчасно, і досвідчений футболіст радо відповів на запит "зебренят" підписати контракт у статусі вільного агента.

У професійній кар’єрі Флоріана також були періоди виступів за молодіжні команди Гренобля, Бастію, Лілль та англійський Ньюкасл.

У поточному сезоні мексиканського футболу від забив три голи та віддав дві передачі за 10 матчів.