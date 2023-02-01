Франция

29-річний футболіст дуже хотів перейти у французьку команду.

Хакім Зієш незадоволений Челсі через зрив його переходу до ПСЖ, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, футболіст почав відправляти співвласнику Челсі Тодду Боулі повідомлення, в яких благав поквапитися з оформленням документів і висловлював готовність виплатити гроші зі своєї кишені, аби трансфер відбувся.

Зієш із раннього вечора знаходився в офісі ПСЖ.

Зазначається, що футболіст зараз розгніваний і досі перебуває у Парижі.