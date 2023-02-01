Франция

Бюрократична тяганина завадила марокканцю перейти в паризький клуб.

Вінгер Челсі та збірної Марокко Хакім Зієш не зміг перейти в ПСЖ.

29-річний футболіст 31 січня прибув до Парижа для завершення трансферу на правах оренди з Челсі. Проте в останній момент перехід зірвався, пише журналіст Ніколо Скіра.

Парижани звинувачують у недбалості лондонців через те, що вони вчасно не надіслали документи на оформлення угоди, яка була погоджена за годину до закінчення трансферного зимового вікна.

За інформацією Transfer News Live, Челсі навмисно тричі надсилав документи з помилками, щоб марокканець не залишив клуб узимку. Парижани мають намір 1 лютого подати апеляцію до Професійної футбольної ліги Франції для того, щоб організація зробила виняток та зареєструвала Зієша. Їм доведеться довести, що перехід не був оформлений у термін з вини Челсі.

У нинішньому сезоні на рахунку Зієша є лише 1 гольовий пас у 14 матчах за "синіх". У складі збірної Марокко на катарському Мундіалі на рахунку Хакіма 1 гол і 1 результативна передача у семи поєдинках.