Мадридський клуб має намір зберегти іспанського вінгера.
МАРКО АСЕНСІО, GETTY IMAGES
01 лютого 2023, 19:58
Реал не захотів продавати Марко Асенсіо до ПСЖ, повідомляє AS.
За інформацією джерела, парижани спробували купити іспанця в суботу. Вони розраховували, що мадридці погодяться продати гравця, контракт якого спливає влітку, але отримали відмову.
Реал хоче підписати з Асенсіо новий договір, і сам Марко вважав за краще залишитися, хоча був радий інтересу з боку ПСЖ.
У поточному сезоні Асенсіо провів 13 матчів у Ла Лізі та віддав 3 гольові паси.