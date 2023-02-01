Франция

Мадридський клуб має намір зберегти іспанського вінгера.

Реал не захотів продавати Марко Асенсіо до ПСЖ, повідомляє AS.

За інформацією джерела, парижани спробували купити іспанця в суботу. Вони розраховували, що мадридці погодяться продати гравця, контракт якого спливає влітку, але отримали відмову.

Реал хоче підписати з Асенсіо новий договір, і сам Марко вважав за краще залишитися, хоча був радий інтересу з боку ПСЖ.

У поточному сезоні Асенсіо провів 13 матчів у Ла Лізі та віддав 3 гольові паси.