У 30-річного футболіста, як і раніше, проблеми зі здоров'ям.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
02 лютого 2023, 20:59
Неймар продовжує мати проблеми з ногою, повідомляє Culture PSG з посиланням на L’Equipe.
За інформацією джерела, парижани стурбовані станом гомілкостопа, травму якого форвард отримав у складі збірної Бразилії на ЧС-2022.
Цілком відновитися від пошкодження Неймар поки так і не зміг.
Наразі невідомо, коли Неймар повернеться на поле і він може не зіграти проти Баварії у Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, що матч із мюнхенською командою відбудеться 14 лютого.