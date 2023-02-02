Франция

У 30-річного футболіста, як і раніше, проблеми зі здоров'ям.

Неймар продовжує мати проблеми з ногою, повідомляє Culture PSG з посиланням на L’Equipe.

За інформацією джерела, парижани стурбовані станом гомілкостопа, травму якого форвард отримав у складі збірної Бразилії на ЧС-2022.

Цілком відновитися від пошкодження Неймар поки так і не зміг.

Наразі невідомо, коли Неймар повернеться на поле і він може не зіграти проти Баварії у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що матч із мюнхенською командою відбудеться 14 лютого.