Франция

Паризький гранд готує офіційну пропозицію зірковому аргентинцю.

Нинішній контракт нападника Ліонеля Мессі з Парі Сен-Жермен закінчується наприкінці поточного сезону, тому подальше майбутнє 35-річного аргентинця наразі залишається під питанням.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, переговори між зірковим гравцем та паризьким грандом продовжуються.

У найближчі два чи три тижні представники Мессі зустрінуться з керівництвом ПСЖ, щоб обговорити можливість продовження чинної угоди та умови нового контракту.

У поточному сезоні Ліонель Мессі провів за Парі Сен-Жермен 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 13 голів та віддав 13 результативних передач.