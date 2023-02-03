Франция

Представник Ліги 1 здивував та залишив позаду себе імениті команди.

Футбольний 2023 рік вже залишив позаду перший місяць — січень, але вже й за цей короткий час є деякі підсумки.

У цьому році, станом на 3 лютого, найрезультативнішою командою ТОП-5 ліг Європи стала Тулуза, яка забила 23 голи.

На другому місці опинились відразу дві команди — Манчестер Юнайтед та Аталанта.

Зазначимо, що Тулуза після 21 матчу в Лізі 1 набрала 29 балів та знаходиться на 12 сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Анже встановив новий антирекорд французької Ліги 1.