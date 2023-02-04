Франция

Французький виконавець зупинився не на Серії A.

Контракт півзахисника французького Ліона Уссема Ауара стрімко добігає свого завершення, проте цьогорічне зимове трансферне вікно так і не дало нам інформації стосовного наступного клубу вихованця "ткачів".

Існували чутки щодо можливого переходу 24-річного виконавця до італійського Мілану, проте "россонері" так і не зробили пропозиції зі свого боку.

Зрештою, італійська преса повідомляє про те, що півзахисник зневірився в ідеї переїзду до Серії A, і натомість обрав більш знайомий для нього, завдяки товариству Набіля Фекіра, шлях — до севільського Бетісу в іспанську Ла Лігу.

"Зелено-білі" вже почали працювати над майбутнім трансфером, отримавши згоду Ауара на перехід.

У поточному сезоні Уссем через травми відіграв усього 9 матчів, забивши один м’яч.