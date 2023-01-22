Іспанія

Але італійський клуб продовжує мовчати.

Вихованець академії французького Ліона та чинний гравець цього клубу, півзахисник Уссем Ауар відмовився вчергове продовжувати дію його контракту зі "ткачами", через що наступним літом залишить рідну команду через завершення строків діючої угоди.

Цей факт робить 24-річного виконавця доволі привабливим на трансферному ринку, тому вже зараз, за півроку до завершення домовленості з Ліоном, інші клуби намагаються домовитись про підписання цього гравця.

Однак, як повідомляє італійська преса, Ауар марить виключно Міланом, і поки не квапиться приставати на будь-які інші варіанти розвитку власної кар’єри.

Зокрема, севільський Бетіс, який хотів викупити француза ще минулого літа, уже поклав на стіл агентів футболіста угоду зі заробітною платнею в 2,5 млн євро на рік тривалістю в п’ять років.

Тим часом "россонері" очікують на розв’язання ситуації довкола Браїма Діаса та його можливого повернення до мадридського Реала. Якщо іспанець залишиться в Мілані на постійній основі, клуб не звертатиметься за послугами Ауара.

У поточному сезоні через травми Уссем зіграв тільки вісім матчів, забивши один м’яч.